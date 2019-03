Drogen in der Unterhose

Bei der Kontrolle eines polnischen Kleintransporter am Autohof Himmelkron wurde eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntagvormittag gleich mehrfach fündig. Der 34-jährige Fahrer führte zugriffsbereit ein verbotenes Einhandmesser in seiner Jackentasche mit sich, der 38-jährige Beifahrer hatte eine geringe Menge Marihuana in seiner Unterhose versteckt und zudem einen Totschläger in seinem Rucksack. Die Beamten stellten Waffen und Drogen vor Ort sicher. Beide Männer erhalten nun Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz.