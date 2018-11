Drogen im Transporter

Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth haben am Montagmittag einen polnischen Kleintransporter kontrolliert, der auf dem Autohof in Himmelkron geparkt war. Im Fahrzeug befand sich ein 24-jähriger Mann, der sichtlich unter Drogeneinfluss stand. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Da ein Drogenschnelltest positiv verlief, untersagten sie dem Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn an. pol