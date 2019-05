Drogen im Gepäck

Über 260 Gramm Marihuana entdeckten Lichtenfelser Polizeibeamte am Dienstag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Weismain. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizisten führten am Dienstagmorgen mit Vertretern des Landratsamtes eine präventiv-polizeiliche Begehung der Unterkunft für Asylbewerber in der Geutenreuther Straße durch. In den Wohnräumen eines 23-jährigen Mannes aus Westafrika entdeckten die Beamten, in einem Rucksack versteckt, die größere Menge an Marihuana und stellten das Rauschmittel sicher. Auch bei einem weiteren 29-jährigen Landsmann des Tatverdächtigen wurden die Polizeibeamten fündig, er hatte lediglich eine Kleinstmenge der Droge in einem Rucksack versteckt. Beide Männer müssen sich nun wegen der Betäubungsmittelverstöße strafrechtlich verantworten. pol