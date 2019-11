Drogen im Blut

Fahrer unter Drogen: Kurz nach 1 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Coburg in der Coburger Straße einen 19 Jahre alten Autofahrer aus Neuhaus am Rennweg und stellten dabei drogentypische Merkmale bei ihm fest. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten, wonach der Fahrer offensichtlich zuvor Methamphetamin konsumiert hatte. Nachdem die Polizisten den Pkw verkehrssicher abgestellt und den Schlüssel an sich genommen hatten, musste der junge Mann zur Blutentnahme, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. pol