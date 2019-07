Der dritte Workshop Isek -Bürgerbeteiligung Integratives Städtebauliches Entwicklungskonzept" findet am Montag, 8. Juli, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Dabei geht es um die Ideensammlung für die Nachnutzung leer stehender Gebäude im Ortskern sowie die Gestaltung des Stadtraumes "Neue Mitte" in den Bereichen Theodor-Heuss-Straße, Marktplatz und katholische Kirche. Alle Interessierten sind eingeladen, ihre Wünsche einzubringen, auch per E-Mail an isek@altenkunstadt.de. red