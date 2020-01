Neues Jahr, neues Glück: Am vergangenen Samstag starteten die Effect's-Jugend und Junioren mit ihrem ersten Turnier in 2020. Der Junioren-Schautanz "Für immer ist eine lange Zeit" erzielte 438 Punkte und erreichte damit beim dritten Turnier in Folge Platz eins. Trainerinnen und Tänzerinnen sind sehr stolz und zufrieden mit dieser Leistung, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Juniorentanzmariechen Finia Matthes hatte nach kleiner Verletzungspause seinen ersten Auftritt. Sie ertanzte sich souverän einen guten Platz im Mittelfeld. Auch Jugendtanzmariechen Alexandra Pfeuffer zeigte wieder, was in ihr steckt, und konnte die gute Performance vom Turnier in Würzburg wiederholen. Die Effect's-Jugend- und Juniorengarden tanzten ebenfalls. Sie konnten ihre Leistungen stabilisieren. red