Dritter Sieg in Folge

Mit dem souveränen 3:0 (25:15; 25:15; 25:22) beim Tabellenschlusslicht SG Burgweinting/Donaustauf fuhr die erste Volleyball-Herrenmannschaft des SC Memmelsdorf ihren dritten Sieg in Folge in der Bayernliga ein. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im ersten Satz war es der starke Memmelsdorfer Block, der die erste Führung brachte. Druckvolle und platzierte Aufschläge sorgten für einen mangelhaften Spielaufbau bei den Hausherren, so dass kaum Druck im Angriff aufgebaut werden konnte. Beim Stand von 15:10 kam auf der Diagonalposition David Klösch für den etwas angeschlagenen Gerald Schlegel, und der Vorsprung wuchs weiter. Auch der zweite Satz erwies sich als klare Angelegenheit für das Team aus dem Bamberger Vorort. Der letzte Satz verlief nicht ganz problemlos. Ein paar Aussetzer in der Annahme und die mangelhafte Verwertung im Angriff zwangen Trainer Manuel Wolz zu einer Auszeit beim Stand von 4:9. Erst beim Stand von 20:20 war der Ausgleich hergestellt. Souverän meisterte der SCM diese kritische Situation und ließ zum Schluss des Satzes nichts mehr anbrennen.

Niederlage für die "Zweite"

Mit 0:3 musste sich die Memmelsdorfer "Zweite" beim Tabellennachbarn aus Lengfeld geschlagen geben. Die Satzergebnisse von 19:25, 21:25 und 21:25 sagen dabei schon viel aus: Wieder einigermaßen mitgespielt, aber am Ende zu viele Fehler gemacht und nicht clever genug agiert. So reichte den Gastgebern eine solide Vorstellung zum Sieg. Für die Männer um Zuspieler Carsten Jürck ist die Niederlage ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. jk