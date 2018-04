Dritter Preis für Melody Yun Shi

Über 900 Nachwuchstalente aus Bayern stellten sich beim 55. Landeswettbewerb "Jugend musiziert", der in Regensburg ausgetragen wurde, den geschulten Ohren von über 100 Fachjuroren in 22 Jurygremien. 25 junge Musiker aus der Region Bamberg-Forchheim hatten sich für den Landeswettbewerb qualifiziert und kehrten alle mit Preisen zurück.

Melody Yun Shi aus Forchheim und Han Pott-Meng aus Nürnberg gewannen am Klavier vierhändig den dritten Preis in der Altersgruppe III (Jahrgänge 2004/05) mit 19 Punkten. Für fünf Teilnehmende in drei Wertungen gab es dritte Preise, zwölf Teilnehmer in acht Wertungen erspielten sich zweite Preise. Acht Teilnehmende aus der Region konnten die Jury so überzeugen, dass ihnen erste Preise zuerkannt wurden. Sechs davon nehmen am Bundeswettbewerb teil, der vom 17. bis 24. Mai in Lübeck stattfindet. red