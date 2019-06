Dritter Platz für den BSC Kronach bei den oberfränkischen Bezirksmeisterschaften

Bei guten, teilweise etwas windigen Wetterverhältnissen ermittelten die Bogenschützen aus dem Bezirk Oberfranken ihre Bezirksmeister Freiland in Kirchenlamitz. Aus dem Gau Nord war der BSC Kronach mit vier Schützen vertreten.

Geschossen wurde in zwei Durchgängen mit jeweils 36 Pfeilen auf verschiedene Auflagen und Entfernungen. Die Schützen des BSC Kronach erzielten wieder gute Ergebnisse. Tagesbester mit 692 Ringen war Tim Krippendorf vom ATSV Oberkotzau.

In der zahlenmäßig am stärksten besetzten Klasse der Herren Master holte sich Roland Gremer mit 533 Ringen den zwölften Platz. Ebenfalls in dieser Klasse startete Roland Zipfel, der mit 528 Ringen den 14. Platz belegte. Bernhard Förtschbeck wurde in dieser Klasse mit 444 Ringen 18.. Die Mannschaft des BSC Kronach komplettierte Toni Kestel, der mit 403 Ringen den 19. Platz belegte. Mit der Mannschaft kamen die Kronacher Schützen Roland Gremer, Robert Zipfel und Bernhard Förtschbeck mit 1505 Ringen auf den dritten Platz.

Für die qualifizierten Schützen steht als nächstes die Bayerische Meisterschaft vom 28. bis 30. Juni 2019 in Hochbrück an.

Der Bogenschützenclub Kronach bietet auch im diesem Jahr wieder Basiskurse im Bogenschießen an. Interessierte können sich über den BSC Kronach und den Bogensport unter www.bsc-kronach.de informieren.

Die Sieger der einzelnen Klassen

Herrenklasse: Jakob Hetz, BSC Reuth, 624 Ringe.

Damenklasse: Ina Roth, FSV Bad Staffelstein, 542 Ringe.

Herren Master: Peter Fischer, ATSV Oberkotzau, 612 Ringe.

Damen Master: Ute Ernst, SSV Rehau, 567 Ringe.

Senioren: Peter Mertel, BS Wirsberg, 598 Ringe.

Schüler A m: Samuel Lieb, PBC Breitengüßbach, 516 Ringe.

Schüler A w : Iris Jakobi, PBC Breitengüßbach, 552 Ringe.

Schüler B m: Tim Schwarz, SG Hummeltal, 541 Ringe.

Schüler B w: Alesia Sippel, ATSV Oberkotzau, 452 Ringe.

Schüler C m/w: Milan Wiegärtner, SG Hummeltal, 632 Ringe.

Jugend m: Felix Kutnar, SG Marktleugast, 514 Ringe.

Jugend w: Judith Römer, BSC Reuth, 586 Ringe.

Junioren: Jonathan Schulz, SV Frankonia Neuses , 297 Ringe.

Juniorinnen: Carola Michl, BSC Reuth, 463 Ringe.

Compound Herren: Martin Endrizzi, SV Frankonia Neuses, 671 Ringe.

Compound Damen: Petra Hamma, SV Frankonia Neuses, 589 Ringe.

Compound Herren Master: Ralf Wirth, SV Frankonia Neuses , 647 Ringe.

Compound Senioren: Richard Dröber, ATSV Oberkotzau, 527 Ringe.

Compound Junioren: Tim Krippendorf, ATSV Oberkotzau, 692 Ringe.

Blankbogen Herren: Thorsten Geismann, SG Mühlhausen, 540 Ringe.

Blankbogen Damen: Anne Weinmeyer-Kastner, TS Marktredwitz, 542 Ringe.

Blankbogen Master Herren: Udo Kereluk, ATSV Oberkotzau, 542 Ringe.

Blankbogen Schüler m: Hannes Wehr, SG Mühlhausen, 431 Ringe. kr