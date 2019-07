Mit der Baumaßnahmen in der Mohrenstraße unterhalb der Hindenburgstraße geht es weiter. Mit Beginn des dritten Bauabschnitts werden im Kreuzungsbereich Arbeiten an den Kanalschächten durchgeführt. Diese sollen bis zum 30. August abgeschlossen sein, da in der darauffolgenden Woche die Erneuerung der gesamten Kreuzungsoberfläche geplant ist. Das teilt Coburg Marketing mit. red