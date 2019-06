Dritter Aufstieg in fünf Jahren

Zu Beginn der Saison 2014/2015 waren die Sportfreunde Steinbach noch in der A-Klasse beheimatet. In dieser Spielzeit gelang der Truppe von Spielertrainer Stefan Seufert die Meisterschaft in der Kreisliga Schweinfurt 2 und damit der Aufstieg in die Bezirksliga. Unser Bild zeigt hinten von links: Hubert Hückmann, Chris Büttner, Sebastian Kess, Jason Kürschner, Marcel Zitzmann, Lars Tully, Christopher Bugner, Janes Rippstein, Spielertrainer Stefan Seufert, Torwart-Trainer Richard Seufert, Sportvorstand Martin Tully; vorne von links: Dominik Müller, Antony Jilke, Daniel Gehring, Christopher Imhof, Johannes Kremer, Philip Hückmann, Alexander Krause, Patrick Mohren und Nicolai Schwinn. Es fehlen Besart Isufi, Benjamin Zdzieblo, Ralf Limbrunner und Manuel Kottmeier. Foto: privat