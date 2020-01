Dritte Umweltschule

Als eine von drei Schulen im Landkreis wurde die Berufsschule Lichtenfels als "Umweltschule in Europa" ausgezeichnet. Umweltminister Glauber betonte dabei, dass junge Menschen gebraucht würden, um die Umwelt zu schützen und den Klimawandel zu bewältigen. An der Berufsschule wurden Nisthilfen für Wildbienen gebaut und in einem Upcycling-Projekt nützliche Dinge wie Uhren aus alten Gegenständen hergestellt. Foto: privat