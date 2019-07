Drinnen gibt es Kunst und draußen wird gefeiert

Der Verein SchlossKunst Adelsdorf veranstaltet einmal im Jahr eine Gemeinschaftsausstellung seiner Mitglieder im Adelsdorfer Schloss. Mit dem 6. und 7. Juli hat man sich bewusst an das Schlossgartenfest der CSU angelehnt, das am Samstag, 6. Juli, stattfindet.

Nicht nur in den Schlossräumen findet sich unterschiedlichste Kunst von 21 Mitgliedern, sondern auch im Schlossgarten kann man sich am Mühlespiel mit Golfbällen versuchen oder an bunt gestalteten Lampions erfreuen. Gezeigt werden Kunstobjekte aus Holz, Keramik, Metall und Bilder in Öl, Acryl und Aquarelltechnik. Die Ausstellung ist am Samstag, 6. Juli, von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf dem Schlossgartenfest startet um 16 Uhr das Kinderprogramm, organisiert von der Jungen Union, im Garten mit Hüpfburg, Dosenwerfen, Angeln und mehr. Ab 19 Uhr sind dann die Großen dran. Das Duo "Flirt" spielt bunt gemixte Musik zum Tanzen und zur Unterhaltung und bringt sicherlich mit schwungvollen Rhythmen Bewegung und gute Laune in den stimmungsvoll mit Lichtinstallationen erhellten Schlosspark. Die Frauen-Union verwöhnt wie immer die Gäste kulinarisch mit leckeren Schmankerln und die Junge Union sorgt mit ihrer Cocktailbar für Abwechslung. jb