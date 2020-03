Dressurmeister zeigt, wie er mit Pferden kommuniziert

Auf der Reitanlage des Reit- und Therapiezentrums Thurn in Heroldsbach gab der Meister der Freiheitsdressur, Jean-Francois Pignon, Einblicke in seine Arbeit mit den Pferden und demonstrierte in zwei Abendshows sein Können.

Dafür reisten Pferdefreunde aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland an. In einem zweitägigen Kurs zeigte Pignon zwölf Teilnehmern und über 150 Zuschauern, wie er mit den Pferden kommuniziert. Dabei geht es ihm darum, dass man mit den Pferden in deren eigener Sprache "spricht". Dies geschieht durch Körperkontakt und Körpersprache. Das Pferd braucht eine Führungsperson und klare Anweisungen, um sich sicher und wohlzufühlen. Erst dann ist es bereit für die Arbeit.

Sein Können stellte er in den Abendshows "Black and White" mit seinen schwarzen und weißen Pferden beeindruckend unter Beweis. Diese liefen ohne Zäumung frei in der Reithalle. Sowohl Zuschauer als auch der Meister selbst durchlebten zwei sehr harmonische Tage und waren begeistert. red