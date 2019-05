Dremel will AELF erhalten

Die Außenstelle Scheßlitz des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg (AELF) müsse auch nach dem möglichen Bau eines "Grünen Zentrums" in Bamberg erhalten bleiben, fordert CSU-Landtagsabgeordneter Holger Dremel. "Die Außenstelle Scheßlitz ist innerhalb des AELF Bamberg für den Bereich Forsten zuständig. Neben der Forstaufsicht berät sie unsere zahlreichen privaten Waldbesitzer sowie die forstlichen Zusammenschlüsse und führt auch die so wichtige Waldpädagogik durch. Aufgrund ihrer zahlreichen Funktionen und ihres hervorragenden Rufs muss sie auch in Zukunft am Standort Scheßlitz bestehen bleiben", sagt Dremel.

Der Bereich Forsten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg hat seinen Sitz in Scheßlitz und deckt mit seinen elf Revieren die beiden Landkreise Bamberg und Forchheim mit einer Gesamtwaldfläche von mehr als 70 000 Hektar ab.

Dremel befürwortet die Idee, getrennte Einrichtungen der Landwirtschaft sowie der LWG in einem "Grünen Zentrum" in der Stadt Bamberg zu bündeln. "Der Bereich Forsten würde da aber schon rein thematisch nicht dazu passen." red