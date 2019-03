Drell und Tischler nominiert

Nicht nur Basketball-Profis von Brose Bamberg fahren zum Allstar-Day der Basketball-Bundesliga, sondern auch zwei Spieler aus dem Nachwuchsprogramm des neunfachen deutschen Meisters: Mit Henri Drell und Nicholas Tischler sind gleich zwei Spieler aus dem Team des TSV Tröster Breitengüßbach für das Allstarspiel der NBBL am 23. März in der Arena Trier nominiert. Mit elf Siegen in Folge ist der TSV Tröster Tabellenführer in der Hauptrunde 3 der NBBL. Drell und Nicholas Tischler zählen mit im Schnitt 20,4 bzw. 13,8 Zählern pro Partie zu den Leistungsträgern ihrer Mannschaft und sammeln zudem in der 2. Liga ProA bei den Baunach Young Pikes ihre ersten Erfahrungen auf Profiniveau. "Wir finden es super, dass die beiden Youngsters nominiert sind und freuen uns für sie. Henri und Nicho haben es sich verdient, am Allstar Game teilzunehmen", meint Trainer Mario Dugandzic, Trainer des Breitengüßbacher NBBL-Teams. la