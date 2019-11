Dreitz in Kronach

Andreas Dreitz, einer der erfolgreichsten Triathleten weltweit, kommt am Freitag, 29. November, nach Kronach. Bei einer Veranstaltung des ASC Kronach-Frankenwald wird der 30-jährige Michelauer, der in diesem Jahr die Challenge Roth für sich entschied, allen sportlich Interessierten Rede und Antwort zum Thema Triathlon stehen. Die Fragerunde findet im Kaspar-Zeuß-Gymnasium (Langer Steig 1, Haupteingang in der Mensa) ab 19 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 120 Personen begrenzt. Foto: dpa/Archiv