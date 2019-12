Dreister Diebstahl auf Supermarkt-Parkplatz

Am Samstagnachmittag ist einer 53-Jährigen auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Bügstraße in Forchheim die Geldbörse aus ihrem Fahrzeug entwendet worden. Die Geschädigte verstaute gerade ihre Einkäufe auf dem Rücksitz ihres Autos, als aus dem daneben geparkten Fahrzeug ein junges Mädchen ausstieg. Noch während die Geschädigte mit dem Einladen beschäftigt war, nahm das Mädchen die Geldbörse der 53-Jährigen von der Mittelkonsole und stieg zurück in den daneben wartenden Wagen. Das Fahrzeug fuhr sogleich los, noch ehe das Mädchen die Beifahrertüre richtig geschlossen hatte, und flüchtete vom Parkplatz. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine dunkle Limousine mit ungarischer Zulassung, welche von einer männlichen, leicht untersetzten Person gefahren wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.