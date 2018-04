Dreister Dieb räumt in der Spielothek ab

Ein 55-Jähriger spielte am Donnerstagnachmittag in einer Spielothek in der Mainau gleichzeitig an zwei Automaten. Da sich die beiden "einarmigen Banditen" in unterschiedlichen Räumen befanden, hatte der 55-Jährige sie nicht ständig im Blick. Diese Situation nutzte ein dreister Dieb aus und ließ sich in einem günstigen Moment aus einen der Automaten das darauf befindliche Guthaben von 40 Euro auszahlen und verschwand unbemerkt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.