Dreiste Unfallflucht beim Kellerwald

Eine Unfallflucht hat sich am Samstag in Forchheim ereignet. Am Abend hatte ein 22-Jähriger sein Auto auf dem Schotterparkplatz unterhalb des Kellerwaldes in der Unteren Kellerstraße geparkt. Als er nach circa eineinhalb Stunden dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen blauen Audi A4 vorne rechts leicht gerammt hatte. Dreist: Offenbar, um gegenüber Außenstehenden den Eindruck zu erwecken, seine Personalien zu hinterlassen, brachte der Unfallverursacher ein gefaltetes, aber leeres Blatt Papier am Scheibenwischer an. Wer den Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0