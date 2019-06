Dreiste Ladendiebe werden gefilmt

Ein Angestellter eines Supermarkts in Bubenreuth hat am Mittwoch gegen 13 Uhr zwei Personen von einem Angestellten beobachtet wie sie die Kasse passierten, ohne ihre Waren zu bezahlen. Ein etwa zwölfjähriger Junge hatte einen Sixpack Redbull unter dem Arm geklemmt, ein junger Mann sogar zwei Sixpacks offen unter der Achsel getragen. Die beiden waren noch mit einem weiteren Mann und einer Frau im Geschäft und stiegen anschließend in einen weißen BMW X6. Obwohl der Angestellte noch an die Fensterscheibe des Autos klopfte, fuhren sie ohne anzuhalten weg. Da eine Videoaufzeichnung vorhanden ist, sollten die Täter ermittelt werden können. Der Diebesschaden liegt bei etwa 30 Euro. pol