Dreiste Diebe haben am Freitagnachmittag ein versperrtes Fahrrad entwendet, das am Realmarkt abgestellt war. Zeugen beobachteten, wie zwei Männer das Bügelschloss mit einem Bolzenschneider knackten und das Rad der Marke Cube in einen weißen Transporter luden. Um Hinweise bittet die Polizei. pol