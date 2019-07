Dreiste Diebe stehlen einen Bagger

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 10.45 Uhr, bis Montag, 9.45 Uhr, einen Bagger im Wert von 10 000 Euro gestohlen, der direkt neben der Staatsstraße 2293 zwischen Fuchsstadt und Greßthal abgestellt war. Für den Abtransport des Kettenbaggers wurde vermutlich ein Tieflader oder ein größerer Fahrzeuganhänger benutzt. Wer in dieser Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 09732/9060 bei der Polizeiinspektion in Hammelburg zu melden. pol