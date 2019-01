"Dreißigjähriger Krieg" und Ausblick auf heute

"Der Dreißigjährige Krieg. Ein ,ferner Spiegel' für den Blick auf gegenwärtige und zukünftige Kriege?" heißt eine Kooperationsveranstaltung der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg e. V. mit der Katholischen Hochschulgemeinde Bamberg und dem Erwachsenenbildungswerk unter der Leitung von Herfried Münkler. Kriege vom Typus "Dreißigjähriger Krieg" unterscheiden sich von klassischen Staatenkriegen nicht nur durch ihre lange Dauer, sondern auch darin, dass in ihnen Staatenkrieg und Bürgerkrieg, äußerer und innerer Krieg zusammenfließen. Was können wir aus einer Beschäftigung mit der Zeit von 1618 bis 1648 für Gegenwart und Zukunft lernen? Der Vortrag findet am Donnerstag, 31. Januar, um 19 Uhr im Stephanshof, Stephansplatz 5, statt. red