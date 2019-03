Dreimal 25 Jahre

Die Mitglieder der GdP-Kreisgruppe aus Oerlenbach staunten bei der Mitgliederversammlung nicht schlecht, als sie gleich drei führende Köpfe der Gewerkschaft der Polizei sahen und hörten. Es waren der GdP-Vorsitzende des Bezirks Bundespolizei Jörg Radek, der GdP-Direktionsgruppenvorsitzende der Bundespolizeiakademie Rüdiger Maas und der GdP-Direktionsgruppenvorsitzende Bayern Andreas Roßkopf nach Oerlenbach ins Sportheim gekommen. Sie stellten die aktuellen Themen rund um die polizeiliche Gewerkschaftsarbeit vor.

Mit Holger Rumpel, Stefan Fröber und Bruno Trapp wurden gleich drei Mitglieder für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Der Kreisgruppenvorsitzende und Kassiererin Annika Wolf ließen in ihren Berichten noch einmal das gewerkschaftliche Jahr Revue passieren und stellten die Highlights und die damit verbundenen Ausgaben heraus. "Mitunter haben wir den GdP-Cup im KissSoccer durchgeführt. Das Fußballturnier kommt bei den Anwärterinnen und Anwärtern immer sehr gut an", berichtete Rogge. Weiterhin ging er auf den Besuch des Delegiertentags des GdP-Bezirks Bundespolizei in Berlin ein. Der Örtliche Personalratsvorsitzende Michael Beyfuß stellte ein paar wesentliche Inhalte des Bundeskongresses dar.

"Den jährlichen Abschluss haben wir im vergangenen Jahr mit der Weihnachtsfeier auf dem Weihnachtsmarkt in Schweinfurt gefeiert. Auch in diesem Jahr wollen wir wieder einige Aktionen starten", sagte der Kreisgruppenvorsitzende und nannte als Beispiele eine Fahrradtour, ein Dartturnier und ein Beachvolleyball-Turnier. Im Anschluss berichtete Sebastian Kregler von der Jungen Gruppe über das Vertrauenleuteseminar, welches auf der Fähre von Kiel nach Oslo stattfand. Am Ende wurde noch kurz über die im nächsten Jahr anstehende Personalratswahl gesprochen. red