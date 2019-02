Dreiköpfige Gruppe verprügelt 21-Jährigen

An einer Gaststätte an der Mainbrücke kam es in der Nacht zum Freitag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Mann aus Burgkunstadt und einer dreiköpfigen Personengruppe, in deren Verlauf der junge Mann nicht unerheblich verletzt wurde. Da alle Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Tathergang machten, werden Zeugen der Auseinandersetzung gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels (Telefon 09571/95200) in Verbindung zu setzen.