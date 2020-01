Dreikönigslauf in Kersbach: Kemmerner mischen mit

Mit dem 33. Kersbacher Dreikönigslauf wurde die Laufsaison eröffnet. Höhepunkt war der Hauptlauf über vier Runden à drei Kilometer, machte also zwölf Kilometer insgesamt. Bei trockenen, dafür kalten äußeren Bedingungen gingen 222 Teilnehmer auf den Rundkurs.

Bei den Frauen war Brendah Kebeya (Böge-Runners) mit einer Zeit von 41:58 Minuten am schnellsten. Auf die Plätze 2 und 3 liefen wie beim Silvesterlauf in Bad Staffelstein um nur eine Sekunde getrennt mit Elvira Flurschütz (45:46) und Margit Elfers (45:47) zwei Starterinnen des SC Kemmern. Ebenfalls gut aufgelegt waren ihre Teamkollegen Christopher Lippold, der in 43:50 Min. (2. M30) als Neunter in die Top Ten lief, sowie Holger Ganschow, der in 45:23 Min. Rang 2 in der M20 belegte.

Gesamtsieger wurde Jürgen Wittmann vom TV 1848 Coburg in 39:28 Minuten vor Christopher Dels (Böge-Runners) in 39:41 und Bernd Hagen (TSV Neuhaus/Aisch) in 41:25 Minuten.

In den Altersklassen ließen erneut die Kemmerner, die mit 16 Teilnehmern stark vertreten waren, aufhorchen: So gewann Oliver Dorsch in 47:34 Min. die M50, während Tanja Kopsch in 49:10 die W35 für sich entschied. In der W40 belegte Jessica Vogt in 52:16 Min. Rang 2. In der W35 kam Claudia Fuchs in 53:24 Min. auf Rang 3. In der Teamwertung der Frauen gewann der SC Kemmern I (Flurschütz, Elfers, Kopsch) vor dem SC Kemmern II (Vogt, Fuchs, Postler) und dem TV 1848 Erlangen. Bei den Männern gewannen die Böge-Runners vor dem TSV Neuhaus/Aisch und dem SC Kemmern (Lippold, Ganschow, Dorsch, Vatter, Kraus). Als Vierte in der Frauenwertung lief Sarah Mignot von der LG Bamberg in 48:24 Min. auf Rang 3 in der W20. AST