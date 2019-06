Dreikampf um die Spitze in der Schweinfurter Kreisliga

Der SV Gemeinfeld, der TSV Limbach und der FC Eibstadt kämpfen um die Krone in der Frauenfußball-Kreisliga Schweinfurt. Aktuell sind die drei Teams punktgleich, Eibstadt hat jedoch schon eine Partie mehr absolviert.

Kreisliga Schweinfurt

SV Gemeinfeld - TSV Westheim

Wiedergutmachung ist für die Frauen des SV Gemeinfeld nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Limbach im Heimspiel gegen den TSV Westheim angesagt. Im Meisterschaftskampf ist noch alles offen - Limbach, Eibstadt und Gemeinfeld sind punktgleich an der Spitze, Gemeinfeld und Limbach haben ein Spiel in der Hinterhand. Die Aufgabe gegen Westheim sollte lösbar sein, die Gäste rangieren im unteren Tabellendrittel. SV Friesenhausen - TSV Limbach

Ähnlich ist die Situation beim TSV Limbach: Gegen den Vorletzten SV Friesenhausen muss ein Dreier her, um weiterhin im Titelrennen zu bleiben. Dann hätte die Truppe von Trainer Stephan Albert weiterhin alle Trümpfe in der Hand. SpVgg Roßstadt - FC Wiebelsberg

Weil der TSV Westheim am vergangenen Wochenende nicht antrat, strichen die Roßstadterinnen einen mühelosen Dreier ein. Am Wochenende geht es für das Team von Trainer Patrick Macht zu Hause gegen den FC Wiebelsberg, der in der Tabelle direkt vor den Mädels aus "Roschert" steht. Der Abstand zu den drei Topteams ist inzwischen jedoch zu groß, die Aufstiegsschancen der SpVgg sind fast gleich null.

Kreisliga Bamberg

RSC Oberhaid - FC Baunach Keine allzu große Bedeutung kommt dem Spiel der Baunacherinnen beim RSC Oberhaid zu. Beide Teams stehen im Niemannsland der Tabelle und kommen für einen vorderen, aber auch einen der unliebsamen Ränge nicht mehr infrage. Die Gäste laufen in der Rückrunde ihrer Bestform ein ganzes Stück hinterher und warten auch am vorletzten Spieltag noch auf ihren ersten Dreier des Jahres. Es fehlt einfach an der Durchschlagskraft nach vorne, während die Abwehr bisher die wenigsten Gegentreffer der Liga einstecken musste.

Kreisklasse Nord

SpVgg Eicha II - SG Schottenstein/Frickendorf

Zu einer absoluten Spitzenbegegnung kommt am Samstag, wenn sich die beiden führenden Teams der Kreisklasse Nord in Eicha gegenüberstehen.

Beide Mannschaften führen punktgleich am vorletzten Spieltag die Tabelle an und somit dürfte der Sieger aus dieser Partie die Meisterschaft sicher haben. Die Stärken der "Trächerinnen" liegen zweifelsohne im Abwehrbereich, der erst achtmal bezwungen wurde. Demgegenüber steht die doppelte Anzahl an Gegentoren beim Team um die neue Spielertrainerin Sarah Helbig, während man in der Offensive in etwas gleichauf liegt.

Der Heimvorteil spricht für einen knappen Erfolg der Spielerinnen aus Eicha, doch ist die SG jederzeit in der Lage dagegenzuhalten, so dass mit einer spannenden Auseinandersetzung zu rechnen ist. red/di