Dreijährige im Fahrzeug gelassen

Eine Streife der Lichtenfelser Polizei wollte am Samstagabend gegen 19.30 Uhr den Fahrer eines Kastenwagens im "Gässla" in Redwitz kontrollieren. Als der Fahrer das Vorhaben der Beamten erkannte, wendete er seinen Mercedes und schaltete absichtlich das Licht aus.

Fahrer rennt davon

Als er das Fahrzeug in der Nähe stoppte, rannte der Fahrer unmittelbar danach in die Dunkelheit und verschwand. Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie bei der Überprüfung des Kastenwagens ein dreijähriges Mädchen auf dem Beifahrersitz vorfanden. Das Mädchen war entgegen den Erwartungen der Streifenbesatzung äußerst gefasst und unterhielt sich auch sehr gut mit den netten Polizisten. Zudem zeigte sie von sich aus, in welche Richtung der "Papa" weggelaufen ist.

Keinen Führerschein

Schnell konnte dieser auch ausfindig gemacht und nach einem Telefonat zu seinem Fahrzeug beordert werden. Auch um seine Stieftochter abzuholen, kam der zuvor Geflüchtete zu seinem Fahrzeug zurück. Die Beamten fanden auch sofort den Grund der Flucht. Der 25-Jährige ist nämlich derzeit nicht im Besitz eines Führerscheines und hatte dies seinem Chef, von dem er den Kastenwagen geliehen hatte, verschwiegen.

Anzeige folgt

Der junge Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Nicht bekannt ist der Polizei, wie die Mutter der Dreiährigen auf das Verhalten ihres Mannes reagiert hat. pol