Dreigeteilter Kurs Erste Hilfe am Kind

Das BRK veranstaltet Erste-Hilfe-Kurse am Kind und hat eine Neuerung anzubieten. Koordinatorin Britta Klett erläutert: "Auf vielfachen Wunsch haben wir neben den normalen Ganztagskursen geteilte Kurse eingeführt, die jeweils an drei Freitagnachmittagen stattfinden." Das erste Mal findet ein solcher dreigeteilter Kurs im Februar am 8., 15. und 22. Februar jeweils von 15 bis 18 Uhr im BRK-Mehrgenerationenhaus statt. Ausbilderin Karin Stengl-Ruppert geht auf Besonderheiten der Ersten Hilfe bei Kindern ein. Insbesondere Kinderkrankheiten, das Beobachten von Kindern und die Besonderheiten der kindlichen Psyche werden im Mittelpunkt des Lehrgangs stehen. Vor allem für Eltern, Leiter von Kindergruppen oder Personen, die beruflich Kinder betreuen, ist der Lehrgang geeignet. Alle Informationen zum Kurs unter Telefonnummer 09571/959031. Die Anmeldung ist auch online unter www.kvlichtenfels.brk.de/angebote/erste-hilfe-kurs.html möglich. red