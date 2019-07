Dreierlei?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 25. Juli 2019 ist Ebermannstadt.

Ebermannstadt ist eine Kleinstadt und befindet sich in Oberfranken, im Landkreis Forchheim. Bekannt als das "Herz der Fränkischen" Schweiz liegt Ebermannstadt zentral im Dreieck zwischen Erlangen, Bayreuth und Bamberg. Besucher kommen ganz auf ihre Kosten. Egal ob schlendern durch die Altstadt, erfrischen im Biergarten, oder wandern durch den ehemaligen Burgenkranz: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.



Highlights in Ebermannstadt:

- Museumsbahn Ebermannstadt: Die Museumsbahn Ebermannstadt ist ein absolutes Muss für jeden Besucher. Die 96-jährige "Nürnberg" fährt ihre Fahrgäste durch die malerische Fränkische Schweiz. Die alte Dampflok ist einfach beeindruckend und begeistert Klein und Groß. Von Mai bis Oktober fährt die Bahn an jedem Sonn- und Feiertag.

- Freibad EbserMare: Freizeit und Urlaubsgestaltung ist in diesem Freibad garantiert! Die Becken im familienfreundlichen Erlebnisfreibad sind beheizt und es gibt allerhand zu entdecken. Einen Strömungskanal, eine Wasserkanone, Sprudelliegen sowie mehrere Rutschen warten darauf getestet zu werden.

Gewinner

42 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Dieses Mal waren die Rätsler sich sehr einig - es muss einfach Ebermannstadt sein.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Birgit Schaupp" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)