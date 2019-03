Oberaurach vor 17 Stunden

Drei Zweiräder sind manipuliert

Gleich dreimal mussten Beamte der Polizei Haßfurt am Dienstagabend in Kirchaich und Trossenfurt Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufnehmen. An drei kontrollierten Kleinkrafträdern waren Manip...