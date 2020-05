Drei Zusammenstöße mit Wild im Landkreis

Ein Autofahrer war am Freitagmorgen zwischen Gefäll und dem Wanderparkplatz zur Kissinger Hütte unterwegs. Auf der Strecke kam es zu einem Wildunfall mit einem Reh. Das Tier überlebte den Zusammenstoß und floh. Laut Polizeibericht mussten die Beamten vor Ort den Jagdpächter verständigen, der sich auf die Suche nach dem verletzten Reh machte. Am Auto entstand durch den Unfall nur ein geringer Sachschaden. Einen zweiten Wildunfall gab es am Freitagabend zwischen Hausen und Großenbrach. Laut Polizei entstand dabei geringer Schaden. Bei dem Unfall kollidierte das Auto eines 31-Jährigen mit einem Reh. Das Tier starb. Zu einem dritten Wildunfall mit einem Sachschaden von etwa 1000 Euro kam es zwischen Albertshausen und Poppenroth. Ein 49-Jähriger war auf der Ortsverbindungsstraße unterwegs, als ein Wildschwein die Straße überquerte. Das Tier flüchtete in ein Feld. pol