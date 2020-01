Eine musikalische Lesung mit Autorin Maria Knissel und Saxofonist Stephan Völker unter dem Titel "Drei Worte auf einmal" gibt es am Mittwoch, 22. Januar, um 19.30 Uhr, im Kloster Wechterswinkel.

Zwei Brüder müssen zueinander finden: Klaus, der ältere, ist nach einem Unfall schwer behindert. Chris, der jüngere, lebt für seine Musik. Wie sich die Beziehung der beiden "ziemlich besten Brüder" im Lauf der Jahre und Jahrzehnte entwickelt, wie Chris schließlich gegen alle Widerstände Wege findet, mit seinem schwer behinderten Bruder zu kommunizieren und Spaß mit ihm zu haben, erzählt Maria Knissel in ihrem berührenden Roman "Drei Worte auf einmal". Am Mittwoch, den 22. Januar, um 19:30 Uhr liest die Autorin auf Einladung der Kulturagentur Rhön-Grabfeld aus ihrem Buch. Musikalisch gestaltet der Rüsselsheimer Saxofonist Stephan Völker den Abend im Kloster Wechterswinkel. Das Besondere: Es ist seine Geschichte, auf der Knissels Roman beruht. Maria Knissel wuchs im Sauerland auf, studierte und arbeitete in Berlin und in Südhessen mit Stippvisiten in Kalifornien, Indien und Nordnorwegen. Seit 2015 lebt sie in Kassel. Ihr Debüt "Der Klarinettist" erschien 2007, mit den Romanen "Drei Worte auf einmal" (2012) und "Spring!" (2015) wurde sie überregional bekannt. 2019 erschien ihr aktueller Roman "Letzte Meile". Sie leitet die "Textwerkstatt im Literaturhaus Nordhessen", ist Vorstandsmitglied des Literaturhauses Nordhessen und Teil der Initiative "Autoren helfen". Mehrfach erhielt sie Stipendien des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.

Stephan Völker studierte Jazzsaxofon in Frankfurt und Berlin und ist mit seinen Bands und musikalischen Projekten europaweit unterwegs. Die Kompositionen, in denen er Erlebnisse mit seinem behinderten Bruder musikalisch verarbeitet hat, erschienen im Herbst 2019, von der IKS-Bigband eingespielt, auf der CD "Bruders große Reise". Für seine kulturellen Leistungen in seiner Heimatstadt erhielt er 2016 den Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim. Als Kurator der "Jazz-im-Inselhof"-Reihe bringt er dort hochkarätige Musiker und ein musikinteressiertes Publikum mit den Bewohnern der Wohnstätte Inselhof zusammen, in der sein Bruder lebte.

Karten gibt es bei: Rhön GmbH, Spörleinstr. 11, 97616 Bad Neustadt, Tel.: 09771/687 60 60, oder im Kloster Wechterswinkel, Um den Bau 6, 97654 Bastheim/Kloster Wechterswinkel, Tel.: 09773/89 7 262. red