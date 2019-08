Drei Wochen voller Spaß, Abenteuer und neuer Erfahrungen

Die Ferienspieltage 2019 der Stadt Kronach präsentierten sich im 32. Jahr erneut abwechslungsreich und erfreuten sich großer Nachfrage. "Leider schon ausgebucht", hieß es nach kurzer Zeit bei einigen Veranstaltungen, weshalb das Sachgebiet Familien und Soziales der Kronacher Stadtverwaltung zusammen mit dem eingesetzten Betreuerteam nach Erweiterungslösungen suchte und schließlich noch zusätzliche Angebote machen konnte. Rund 450 Teilnehmer konnten dabei an über 20 Veranstaltungen gezählt werden.

Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann und Hubert Zapf nutzten die Abschlussveranstaltung am Marineweiher, um den rund 25 Unterstützern zu danken. Hofmann stellte dabei besonders Maryann Heumann heraus, die seit zwölf Jahren die Ferienspieltage organisiert, und dankte ihr mit einem Blumenstrauß. In Kooperation mit Vereinen, Unternehmen, Jugendorganisationen, öffentlichen Einrichtungen, den Mitarbeitern von Bildungseinrichtungen und verschiedenen Hilfsorganisationen schaffte sie es, ein stets tatkräftiges und phantasievolles Angebot an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Unterschiedliche Erfahrungen in der Natur oder auf dem Bauernhof, die Herstellung verschiedener Produkte, heimatkundliches Wissen und viel Spaß bei Spiel, Sport und gemeinsamen Tun waren Zielvorgaben, die das dreiwöchige Programm voll erfüllte.

Dank für ihr Engagement und ihre umsichtige Leitungstätigkeit der Kronacher Ferienspieltage ernteten Anna Hader und Victoria Schnappauf von den Teilnehmern, Eltern und dem Veranstalter.

Buntes Abschlussfest

Zum Ausklang hatte das Betreuerteam zum Marineweiher eingeladen, wo ein buntes Abschlussfest gefeiert wurde. Zur guten Stimmung trugen natürlich auch die Köstlichkeiten vom Grill bei. red