Drei Wochen lang Action, Spiel und Spaß in Kronach

Bis zu den großen Sommerferien ist es nicht mehr weit hin und die Kronacher Kin-der erwartet wieder viel Spaß und Spannung bei den 32. Ferienspieltagen der Kreisstadt. Das Sachgebiet "Familien und Soziales" der Stadtverwaltung hat eine bunte Mischung aus Aktions- und Mitmachangeboten für die Sommerferien zusammengestellt. Ein Schwerpunkt liegt darauf, praktische Erfahrungen zu sammeln und nützliche Fertigkeiten und Kenntnisse zu erlernen.

Am Montag, 5. August, fällt der Startschuss für drei Wochen voller Action, Spiel und Spaß mit einem Besuch bei der Polizeiinspektion Kronach. Poli-zeihauptmeister Heiko Sesselmann begleitet die Teilnehmer unter dem Motto "Kittchen, Blaulicht und Sirenen" durch den Polizeialltag. Den Kindern wird u.a. die Funktionsweise und der Sinn von Laserkontrollen erklärt und das Vorgehen bei der Fingerabdruckaufnahme gezeigt.

Am Dienstag, 6. August, geht es weiter mit einem Besuch in der Backstube der Bäckerei Oesterlein, wo die Kinder ihr eigenes Brot backen dürfen. Bei der zweiten Veranstaltung des Tages am Nachmittag wird im Festungswald mithilfe von Spanngurten ein Niedrigseilgarten errichtet. Dort sind die Kinder dazu aufgefordert, mit Teamgeist und Hilfsbereitschaft verschiedene Aufgaben zu lösen.

Türmer Thomas Baier begrüßt am Mittwoch, 7. August, morgens die Kids auf der Festung Rosenberg zur Festungsrallye. Nachmittags dürfen die Kinder Roberto vom Eiscafé "Miro" über die Schulter schauen, wenn er seine leckeren Eissorten zaubert. Am Donnerstag, 8. August, wird mit dem Stadtförster zur Jagdhütte gewandert.

Besuch bei der Feuerwehr

Zum Ende der ersten Woche der Ferienspieltage können die Kinder am Freitag, 9. August, bei der Kronacher Feuerwehr mitanpacken und deren Gerätschaften kennenlernen.

Die zweite Woche startet am Montag, 12. August, im Jugend- und Kulturtreff Struwwelpeter. Die Teilnehmer stellen unter Leitung von Rosi Ross eigene Kunstwerke aus Ton her. Am Nachmittag dürfen die Kinder selbst Kräuter- und Blütenseife herstellen.

Am Mittwoch (14. August) beginnt der Tag erneut im Struwwelpeter. Aus voreilig aussortierten und eigentlich für die Abfalltonne gedachten Gegenständen wird noch so manches Kunstwerk gebastelt. Am Nachmittag lädt der Schützenverein Vogtendorf zum Blasrohr- und Lichtpunktschießen in sein Schützenhaus ein.

Bevor die zweite Woche der Ferienspieltage endet, geht es am Freitag, 16. August, nochmals äußerst sportlich zu. Mit Übungsleitern der Sektion Kronach des Deutschen Alpenvereins können Kinder ab 8 Jahren am Kletterturm im LGS-Park ihr Geschick und ihren Mut bei der Bewältigung der unterschiedlich schwierigen Kletterrouten unter Beweis stellen.

Zu Beginn der dritten und letzten Woche der Ferienspieltage wartet am Montag, 19. August, das Spielmobil im Landesgartenschaugelände auf die Kinder. Am Dienstag, 20. August, wird unter Leitung von Ute Fischer Petersohn mit Farbe, Kreide und Formen experimentiert. Die Kinder werken nach den Vorlagen großer Künstler wie Hundertwasser.

Tags darauf (Mittwoch, 21. August) wird es magisch. Die Kinder werden zu Zauberlehrlingen à la "Harry Potter" und lernen für einen Tag die Welt der Magie kennen. Abschließend werden die erlernten Zauberkunststücke Eltern und Freunden vorgeführt.

Am Donnerstag, 22. August, wird der Endspurt für die Ferienspieltage eingeläutet. Eine kurze Wanderung führt in das Flößerdorf Friesen. Gestärkt durch eine "Flößerbrotzeit" können sich die Kids beim Flößen ausprobieren.

Finale auf der Rodach

Auch am letzten Tag (Freitag, 23. August) geht es noch einmal richtig zur Sache: Auf der Rodach wird zum Kanufahren eingeladen und am Ende des Tages klingen bei einer kleinen Grillparty in fröhlicher Runde drei Wochen Ferienspieltage voller Spannung, Spiel und Spaß aus.

Das vollständige Programm der Kronacher Ferienspieltage mit weitergehenden Infos ist ab dem 12. Juli auf den Internetseiten der Stadt Kronach (www.kronach.de) zu finden. Es ist weiterhin ebenfalls ab dem 12. Juli während der Öffnungszeiten im Kronacher Rathaus (Zi.-Nr. 5) erhältlich. Anmeldungen sind ab 18. Juli möglich. Näheres auch unter Rufnummer 09261/97-238 (Frau Heumann). red