Drei Wildunfälle in einer Nacht

In der Nacht zum Sonntag ereigneten sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Brückenau drei Wildunfälle mit einem Sachschaden von insgesamt 3500 Euro. Ein 45-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 3180 von Bad Brückenau in Richtung Züntersbach unterwegs, als ein Wildschwein gegen seinen Wagen rannte. Das Tier lief zurück in den Wald. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2289 kurz vor Wildflecken. Hier wurde ein Fuchs von einem Auto erfasst. Der Fuchs verendete. Der dritte Wildunfall geschah auf der Staatsstraße 2432 bei Motten. Hier lief wieder ein Wildschwein in einen Pkw. Das Wildschwein blieb leblos auf der Fahrbahn liegen. Der Pkw war so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. pol