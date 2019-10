Drei Wildunfälle: Drei Rehe flüchten

Am Freitag in der Morgendämmerung lief einem Audi-Fahrer zwischen Lager Hammelburg und Fuchsstadt ein Reh vors Auto. Bei der Kollision entstand am Pkw ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Da das verletzte Tier in den Wald lief wurde der Jagdpächter zwecks Nachsuche verständigt. - Am Samstagabend ereignete sich zwischen Diebach und Wartmannsroth ein Wildunfall, bei dem eine 27-jährige Golf-Fahrerin mit einem Reh kollidierte. Das Tier flüchtete ebenfalls in den Wald. Schaden: Rund 1000 Euro. - Wenig später stieß ein 19-jähriger Mann mit seinem Audi mit einem Reh zusammen, als er gegen 22 Uhr zwischen Diebach und Windheim unterwegs war. Auch dieses Reh flüchtete sich in ein eingrenzendes Feld. Der Schaden am Audi wird auf etwa 1500 Euro beziffert. pol