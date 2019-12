Drei Wildunfälle an einem Tag

Am Dienstag ereigneten sich in der Morgendämmerung im Bereich der Polizeiinspektion Hammelburg insgesamt drei Wildunfälle. Zum ersten Unfall kam es um 6.25 Uhr auf der Kreisstraße 39 zwischen Sulzthal und Greßthal. Der Fahrer eines VW Golf konnte eine Kollision mit einem Wildschwein nicht mehr verhindern. Das Tier flüchtete. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Nur kurze Zeit später ereignete sich auf der Staatsstraße 2290 der nächste Unfall.

Ein 25-Jähriger erfasste mit seinem Pkw zwischen Sulzthal und Obbach ein Reh. Das Tier starb. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Ein Nissan-Fahrer stieß auf der Kreisstraße 4 von Ramsthal kommend in Richtung Euerdorf gegen ein Wildschwein. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 1500 Euro. Das Tier kam um. . pol