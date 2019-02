Drei wichtige Punkte für den Ligaverbleib

Der Badminton-Club Staffelstein hat sich mit drei Punkten in Rehau in eine gute Position für den Verbleib in der Bezirksoberliga gebracht. In Topbesetzung angetreten sicherten sich die Staffelsteiner mit einem 4:4 gegen die SpVgg Forchheim II und einem 5:3-Sieg über den TV Rehau wichtige Punkte. Der BCS zog damit an Rehau vorbei auf Rang 5.

"Mit Blick auf die Tabelle und die Begegnungen am letzten Spieltag stehen die Chancen für einen Verbleib in der Bezirksoberliga gut", sagte Mannschaftsführer Thomas Nossek. Jahn Forchheim II - BC Staffelstein II 4:4

Obwohl die Nr. 1 des BCS, Dirk Schartl, im ersten Herrendoppel mit Enrico Meierhof antrat, reichtes es für die beiden nicht zu einem Sieg. Mit 16:21 und 21:23 verloren sie gegen F. Lindner/S. Böhm. Im zweiten Herrendoppel setzte man auf das Stammduo Clemens Grünbeck und Pavel Melicher. Mit 21:11 und 21:12 bezwangen sie J. Schwarzmann/G. Pfeufer.

Anschließend erkämpfte sich das Damendoppel den nächsten Punkt für die Staffelsteiner. Trotz Bestbesetzung durch Anne Grünbeck und Hannah Nossek ging es nach dem 21:19, 21:23 in den dritten Satz, in dem die Badstädterinnen jedoch K. Adelmann/I. Häfner klar mit 21:8 in die Schranken wiesen.

Dirk Schartl fand im Einzel nicht zu seinem Spiel und unterlag Lindner mit 14:21, 18:21, nachdem er im zweiten Satz lange geführt hatte. Danach lieferte sich Enrico Meierhof einen Dreisatzkrimi gegen J. Schwarzmann. Im dritten Satz hatte der Staffelsteiner sogar einen Matchball, konnte diesen jedoch nicht verwerten. Letztlich verlor Meierhof mit 19:21, 21:19, 21:23. Das dritte Herreneinzel entschied Thomas Nossek klar mit 21:14, 21:10 gegen G. Pfeu-fer für sich und glich so zum 3:3 aus.

Im Dameneinzel kam A. Grünbeck nach Anfangsschwierigkeiten gegen K. Adelmann besser in die Partie. Die Forchheimerin bewies aber Nervenstärke und sicherte sich mit 23:21 den ersten Satz. Der zweite verlief ähnlich, auch hier hatte Adelmann am Ende mit 21:17 die Nase vorn.

Das Mixed ließ sich jedochdavon nicht beeinflussen. Obwohl Hannah Nossek und Clemens Grünbeck im dritten Satz beim Seitenwechsel noch mit 7:11 zurücklagen, sicherten sie sich gegen I. Häfner/S. Böhm mit 21:9, 21:23 und 21:16 den Punkt zum 4:4-Endstand. TV Rehau - BC Staffelstein 3:5 Ein spannendes Match lieferten sich die beiden Tabellennachbarn. Das Herrendoppel der Rehauer mit dem 15-jährigen Patrick Leonhard und E. Füglein bezwang Schartl/Meierhof klar mit 21:20, 21:12. Melicher/ Grünbeck glichen in drei Sätzen gegen C. Lindner/H. Leonhard mit 21:19, 14:21, 21:15 aus. Das Damendoppel schenkten die Rehauer kampflos an den BCS, um ihre stärkere Dame im Einzel und Mixed einsetzen zu können.

Leonhard machte im Einzel mit Schartl kurzen Prozess (21:7, 21:4). Und auch Meierhof musste sich Flüglein beugen, wenn auch mit 17:21, 18:21 nur knapp. Im Dameneinzel punktete Anne Grünbeck mit 21:16, 24:22 gegen A. Hopperdietzel und glich zum 3:3 aus.

Grünbeck/H. Nossek brachten den BCS mit 21:15, 21:18 in Führung. Thomas Nossek musste währenddessen gegen Lindner in den dritten Satz. Nachdem er den ersten Abschnitt mit 20:22 verloren hatte und mit 21:16 ausglich, entschied er sein Duell mit 21:6 noch deutlich für sich. hno