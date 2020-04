Drei weitere Todesfälle

Traurige Nachrichten am Vorabend von Gründonnerstag: Das Gesundheitsamt Bamberg meldet drei weitere verstorbene Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Stadt und Landkreis Bamberg auf insgesamt 14 Menschen. Und auch die Kurve bei den Infizierten in der Region geht weiter nach oben (siehe Grafik). Gestern kamen 15 neue Fälle dazu, damit beträgt die Zahl der Infizierten nun 441. Einen schönen Sprung um 21 Personen nach oben gibt es bei denjenigen, die als geheilt gelten: Das sind aktuell bereits 119 Männer und Frauen.

Seit über vier Wochen werden 100 Tests am Tag in Scheßlitz durchgeführt, an den Wochenenden etwas weniger. Zeitweise gab es Engpässe bei den Teströhren, die aber überwunden sind. Somit dürften inzwischen geschätzt rund 2700 Menschen aus der Region getestet worden sein.

Ein Hotspot bleiben Senioren-Einrichtungen mit vielen Bewohnern aus der Risikogruppe. Welche Heime besonders betroffen sind, will das Gesundheitsamt nicht mitteilen. "Wir bitten um Nachsicht, aber der Datenschutz sollte auch hier gerade in Bezug auf die sensiblen medizinischen Daten weiterhin gewährleistet bleiben", sagt eine Sprecherin. mm