Drei Vorträge im Quartiershaus

Der Arbeiter-Samariter-Bund informiert im Rahmen der Vorsorgewochen mit verschiedenen Vorträgen im ASB-Quartiershaus. Das Thema ist am Montag, 30. September, 15 Uhr, "Versicherungen im Alter", am Dienstag, 1. Oktober, 18 Uhr, "Hausnotrufsysteme für ein Mehr an Selbstständigkeit" und am Mittwoch, 2. Oktober, um 17 Uhr, "Impfungen im Alter" und um 18.30 Uhr "Erben und Vererben". Anmeldungen sind unter Telefon 09561/ 7334290 möglich. Das komplette Programm ist auf der Homepage www.asb-coburg.de zu finden. red