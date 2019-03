Drei Vizemeisterschaften für Kronacher Teams

Die Tennis-Herren 50 des TC Steinwiesen kamen zum Abschluss der Winterrunde in der Bezirksklasse 1 zu einen klaren Sieg gegen den TC Einberg und schoben sich vom vierten auf den zweiten Tabellenplatz vor. Sie sind allerdings mit zwei weiteren Teams punktgleich. Im Spitzenspiel der Herren 30 hatte der TC Kronach das Nachsehen in Mönchröden und musste deshalb dem gastgebenden TSV zur Meisterschaft gratulieren. Auch für den dritten Kronacher Vertreter, der TeG Rennsteig, stand bei den Herren 40 zum Abschluss ein zweiter Platz und damit die Vizemeisterschaft zu Buche.

Herren 50, Bezirksklasse 1

TC Steinwiesen - TC Einberg 5:1

Die in den Leistungsklassen etwas besser eingestuften vier Steinwiesener Cracks wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Nachdem Jan Schwarzmeier für die Führung gesorgt hatte, erteilte Martin Simon seinen Kontrahenten im ersten Satz mit 6:0 die Höchststrafe. Im zweiten Durchgang war Simon zwar wesentlich mehr gefordert, hatte aber keine Probleme. Reiner Simon musste im ersten Durchgang noch auf der Hut sein, doch im Anschluss dominierte er das Geschehen. Der Gegner von Horst Kotschenreuther schien auf Augenhöhe zu sein aber verlor. Da Steinwiesen alle Einzel gewonnen und ohne Satzverlust absolviert hatte, stand der vorzeitige Heimsieg und auch das souveräne Satzverhältnis von 8:0 bei 48:21 Spielen fest. Musste das Doppel Schwarzmeier/M. Simon im ersten Durchgang noch drei Spiele abgeben, trumpften beide im zweiten Satz mit 6:0 auf. Im verbleibenden Doppel war Reiner Simon zur Aufgabe gezwungen.

Einzel: Schwarzmeier - Zeik 6:2, 6:4; Martin Simon - Bauer 6:0, 6.3; Reiner Simon - Probst 6:4, 6:2; Kotschenreuther - Baum 6:3, 6:3. Doppel: Schwarzmeier/M. Simon - Zeik/Probst 6:3, 6:0; R. Simon (w.o.)/Kotschenreuther - Bauer/Baum 2:1 - nach Aufgabe 2:12.

Herren 40, Bezirksklasse 1

TeG Rennsteig - Coburger TS 3:3

Die Partie begann nicht erfreulich für die Hausherren, denn Andreas Müller verletzte sich zu Beginn des zweiten Satzes. So war er zur Aufgabe gezwungen und konnte auch das Doppel nicht bestreiten. So kamen die Gäste leicht zu zwei ihrer drei Punkte. Bernd Knabner war im ersten Satz noch gefordert, ehe er danach Reinhard Engel die Grenzen aufzeigte. In bester Verfassung präsentierte sich auch Ralf Cont und brachte die Rennsteigtruppe mit 2:1 in Führung. Markus Klug schaffte zwar nach Rückstand den 1:1-Ausgleich, verlor aber im Entscheidungssatz. Da nun das kampflos verlorene Doppel in die Wertung kam, drohte eine Heimniederlage. Doch das Duo Cont/Klug behielt im dritten Satz die Nerven.

Einzel: Müller (w.o) - Scherl 7:6, 0:1 - nach Aufgabe 7:18; Knabner - Engel 6:4, 6:0; Cont - Bätz 6:0, 6.1; Klug - Mischin 3.6, 7:6, 6:10. Doppel: Müller (w.o)/Knabner - Scherl/Mischin 0:12 kampflos; Cont/Klug - Engel/Bätz 6.3, 3:6, 10:5.

Herren 30, Bezirksklasse 1

TSV Mönchröden - TS Kronach 5:1

Die Gastgeber hatten vor dieser entscheidenden Auseinadersetzung stets mit 6:0 aufgetrumpft und spielten nun auch im Gipfeltreffen um die Meisterschaft die erste Geige. Michael Thoennes konnte im ersten Tageseinzel gegen Gebauer nur im zweiten Satz etwas dagegen halten, war aber ansonsten chancenlos. Nicht besser erging es Akos Rethelyi. Im Match zweier Akteure mit der gleichen Leistungsklasse (je 17) fertigte Dirk Kratochvill zunächst mit einem deutlichen 6:2 Marco Rüger ab. Spannend wurde der zweite Durchgang, bei dem der Kronacher die Nerven behielt. Dies war der erste, aber auch zugleich letzte Punkt für die Gäste. Auf völlig verlorenem Posten stand Karl-Heinrich Dauer zum Abschluss der Einzelrunde. Da in den beiden Doppeln Mönchröden nichts anbrennen ließ, war deren klarer Heimerfolg perfekt.

Einzel: Gebauer - Thoennes 6:1, 6:3; Marscheider - Rethelyi 6:1, 6:2; Rüger - Kratchvill 2:6, 6:7; Späth - Dauer 6:0, 6:0. Doppel: Gebauer/Späth - Thoennes/Dauer 6.1, 6.2; Wolf/Rüger - Rethelyi/Kratochvill 6:2, 6:2.