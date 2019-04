Drei Verletzte und 23 000 Euro Schaden

Drei verletzte Personen und hoher Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Staatsstraße 2282 an der Kreuzung Fridritt/Wannigsmühle. Eine 47-jährige VW-Fahrerin fuhr die Straße von Fridritt kommend in Richtung Wannigsmühle und missachtete die Vorfahrt eines BMW, der gerade die Kreuzung passierte. Es kam zum Zusammenstoß. Im Fahrzeug der Unfallverursacherin befanden sich fünf Personen. Die Fahrerin und eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Die 40-jährige BMW-Fahrerin war alleine unterwegs. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehren aus Brünn und Münnerstadt reinigten die Unfallstelle und regelten den Verkehr. Der Schaden beläuft sich auf rund 23 000 Euro. pol