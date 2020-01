Drei Verletzte sind Folge einer Alkoholfahrt

Der Fahrer eines Audi kam am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Kaiser-Karl-Straße in Pressig/Rothenkirchen auf die Gegenfahrbahn. Zum gleichen Zeitpunkt kam an dieser Stelle eine Suzuki-Fahrerin aus der anderen Richtung, die trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern konnte. Der Fahrer des Audi sowie die Fahrerin des Suzuki und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein Alkoholtest beim Audi-Fahrer ergab einen Wert deutlich über 1,5 Promille, so dass der Führerschein vor Ort sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den Mann wird nun wegen verschiedener Delikte ermittelt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf geschätzte 20 000 Euro. pol