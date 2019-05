Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Am Samstagnachmittag befuhr ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer die Kreisstraße 21 von Pettstadt kommend und wollte die Kreuzung zur Kreisstraße 29 geradeaus in Richtung Neuhaus passieren. Dabei übersah er einen aus Bamberg kommenden Seat, welcher mit drei Personen besetzt war. Beim Zusammenstoß erlitt der 38-jährige Fahrer des Seat mittelschwere, die beiden weiteren Insassen leichtere Verletzungen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 20 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Pettstadt war zur Verkehrsregelung und zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.