Drei Verletzte nach missachteter Vorfahrt

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es auf der Staatsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Pkw-Insassen Prellungen erlitten. Eine 21-jährige Mazda-Fahrerin war von Weichendorf kommend auf die Staatsstraße gefahren und hatte dabei die Vorfahrt einer 43-jährigen BMW-Fahrerin missachtet. Die drei Insassen im BMW wurden verletzt. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von etwa 41 000 Euro entstand. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. pol