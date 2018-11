Drei Verletzte bei Schneeunfall

Eckehard Kiesewetter Ebern — Ein kleiner Schneesturm genügte und schon war der Anstieg zum Haßbergkamm an der Staatsstraße 2278 unweit von Bramberg spiegelglatt. So kam es am frühen Dienstagnachmittag auf der Strecke von Ebern in Richtung Haßfurt zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Aufgrund des Schneefalls und der Glätte auf der Straße kam ein VW-Transporter mit Anhänger an der Steigung nicht weiter. Die Reifen drehten durch, der Wagen blieb stehen und der Fahrer konnte seine Fahrt nicht eigenständig fortsetzen. Eine 25-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem VW Passat links an dem liegengebliebenen Gespann vorbeifahren, übersah dabei aber laut Bericht der Eberner Polizei den Ford einer entgegenkommenden 62-jährigen Frau.

So kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei das Auto der 25-Jährigen noch gegen den Anhänger des stehenden Autos geschleudert wurde. Der Ford der älteren Frau landete, entgegen seiner ursprünglichen Fahrrichtung, mehrere Meter neben der Straße auf einem Wiesenstück.

Leichte Verletzungen

Glücklicherweise kamen die Unfallbeteiligten, trotz des Frontalzusammenstoßes, mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden in die Krankenhäuser Bamberg und Haßfurt gebracht.

Einen Schutzengel hatte das fünf Monate alte Kind der 25-Jährigen. Es befand sich gesichert in einem Kindersitz auf der Rücksitzbank und blieb beim Aufprall unverletzt.

Neben mehreren Fahrzeugen der Polizei aus Haßfurt und Ebern, die auch den zu dieser Zeit starken Verkehrsstrom absperrte oder umleitete, waren drei Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes und zwei Notarztwagen im Einsatz. "Zum Glück ist alles noch glimpflich ausgegangen, vor allem fürs Baby", sagte der Sachbearbeiter bei der Eberner Polizei. Den Gesamtschaden schätzt er auf 17 000 Euro. Kurz nach dem Unfall war ein Streufahrzeug auf der Anhöhe zur Stelle.