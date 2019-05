Drei Verletzte bei einem Auffahrunfall

Drei Verletzte forderte ein Auffahrunfall am Freitag bei Mariaburghausen. Um 13.20 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Opel die Staatsstraße von Haßfurt in Richtung Knetzgau. An der Einmündung Mariaburghausen wollte er nach links in den kleinen Haßfurter Stadtteil abbiegen. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste der Opel-Fahrer seinen Pkw vor dem Abbiegen kurz anhalten. Dies erkannte ein folgender 56-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den stehenden Opel auf. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Mitfahrer im VW des Unfallverursachers verletzt. Im Opel des 18-Jährigen wurde ein 17-jähriger Insasse auf der Rücksitzbank verletzt. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Schweinfurt und Haßfurt transportiert. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 11 500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Staatsstraße für rund 45 Minuten voll gesperrt. Für die Absicherung der Unfallstelle und für die Verkehrsregelung waren die freiwilligen Feuerwehren aus Hainert und Knetzgau mit insgesamt 25 Mann eingesetzt. red