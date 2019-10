Drei Verletzte auf der A 73

Bei zwei Verkehrsunfällen auf der A 73 sind am Dienstag drei Personen leicht verletzt worden. Der Sachschaden liegt bei rund 30 000 Euro, teilt die Verkehrspolizei mit.

Zunächst war gegen 7.15 Uhr eine 22-Jährige in Richtung Erlangen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Baiersdorf-Nord und Möhrendorf kam sie in der langgezogenen Kurve zu weit nach links. Das Gegenlenken fiel zu stark aus, das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte in die Außenschutzplanke. Die Fahrerin kam vorsorglich in eine Klinik.

Gegen 13.25 Uhr fuhr dann eine 51-Jährige aus dem Landkreis Forchheim mit ihrem Auto bei Baiersdorf-Nord auf die A 73 in Richtung Erlangen auf. Sie wechselte unmittelbar auf die Überholspur und übersah einen dort fahrenden 59-Jährigen mit seinem Kleinwagen. Es kam zur Kollision und die Verursacherin prallte in die Mittelschutzplanke. Der Kleinwagen schleuderte in die Außenschutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken. pol